Plus d'un français sur cinq est sujet à l'anxiété chronique, un trouble psychique qui affecte significativement la vie quotidienne et qui peut même avoir des effets délétères sur la santé physique. Est-il possible de guérir de l'anxiété ? Quelles sont les meilleures solutions pour en venir à bout ? Léa Futéral, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, répond à nos questions.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/qu...