L’achromatopsie est une maladie qui atteint la vue et se caractérise par l’absence totale de la vision des couleurs et une sensibilité accrue à la lumière. Comment vivre avec ce handicap invisible aux yeux des autres ? Ni non-voyante, ni vraiment valide, Tiffany a voulu informer sur cette pathologie peu connue et aider les achromates à se sentir moins seuls, en créant sa chaîne Youtube Sens&Tiff.

Source : https://www.santemagazine.fr/videos/sante/temoigna...