Ce muscle en forme de triangle est le plus étendu et le plus puissant du corps humain. C'est lui qui confère au dos sa forme en V. A quoi sert le grand dorsal ? Est-il sujet aux blessures ? Comment le muscler efficacement ? Les réponses du Dr Jean-Christophe Miniot, médecin du sport à la Clinique Drouot à Paris.

