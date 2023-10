Le sexe des hommes ne se résume pas à un tronc et à ses noix de cocos comme nos dessins du collège voulaient nous le faire croire. Non. Le phallus a un gland, un frein, et même un cœur… Si, si. Alors, savez-vous où tout ça se trouve ? Et comment tout cela fonctionne ? Définition du pénis, rôle, anatomie… voici ce qu’il faut savoir sur l’organe reproducteur, mais aussi urinaire, de l’homme.

