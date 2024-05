Célibat, conflits dans le couple, problèmes de santé… de nombreuses raisons expliquent l’abstinence sexuelle. Qu’elle soit choisie ou subie, elle peut durer des mois, parfois des années. Alors quand on y met fin, des questions et des doutes surgissent. Réponses d’une psychologue et d’un gynécologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...