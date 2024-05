Chaque année, des experts de renommée internationale dressent pour le magazine américain U. S. News & World Report un classement des meilleurs régimes pour perdre du poids et être en bonne santé. Quels sont ces régimes et comment choisir le plus adapté ? Voici leurs cartes d’identité et leurs éventuelles variantes.

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/regimes-mince...