Les reviviscences font partie des symptômes du trouble du stress post-traumatique. Comment se manifestent-elles ? Quelle est leur cause ? Le point avec Marine Dupont, psychologue clinicienne spécialisée en psychotraumatisme au centre hospitalier d’Arras et chargée de mission au Centre national de ressources et de résilience (Cn2r).

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...