Et s'il était possible de combiner son amour pour la petite reine et son envie de se remettre en forme ? Le vélo est non seulement un moyen de transport écolo et agréable, mais en plus un sport santé, efficace pour renforcer sa musculature ! Pierre Miklic, Coach Expert des sports cyclistes, nous explique comment pratiquer pour se muscler efficacement.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...