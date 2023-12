Médecine esthétique, cosmétiques ... vous avez tout essayé contre vos cernes. Hélas, ce défaut est souvent récalcitrant et source de nombreux complexes. Mais sachez que des remèdes naturels et des gestes simples sont efficaces. On fait le point avec Emilie Kapps, naturopathe.

