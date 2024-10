Les bajoues tombantes font parties des signes du vieillissement cutané qui génèrent le plus de complexes. Elles altèrent le contour du visage, qui devient moins net et perd son apparence juvénile. En les corrigeant, on peut aisément rajeunir le visage de plusieurs années, de façon durable.

La Dre Eléonore Cohen-Hayoun, chirurgienne plastique à Paris, nous explique les différentes méthode pour corriger les bajoues tombantes.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/anti-age...