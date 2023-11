Stress, chagrin, colère... Nos émotions ne se limitent à la sphère psychologique, elles ont une influence sur tout notre corps... et sur notre poids. En sécrétant certaines hormones plus que d'autres, c'est toute la chimie du corps qui peut être perturbée par la déprime voire la dépression. Un médecin endocrinologue explique l'impact sur notre poids, et donne des clés pour sortir de la spirale stress/kilos.

