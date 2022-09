La France est frappée par l'inflation et les prix des aliments explosent. Alors qu'un Français sur trois peine à se nourrir sainement et qu'un sur cinq vit dans la précarité alimentaire, voici les conseils de nos experts pour concilier équilibre nutritionnel, budget serré et respect de l'environnement.

