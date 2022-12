Rupture amoureuse, licenciement, accident, maladie. .. Des soucis dans un monde anxiogène à coups de pandémie, de dérèglement climatique et de conflits mondiaux... Le sort s'acharnerait-il ? S'arracher à la solitude et au repli sur soi, reste la solution cardinale pour reprendre pied dans la vie. Les conseils et astuces de nos experts pour créer des nouvelles habitudes bien-être.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/co...