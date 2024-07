Courir le mythique marathon et ses 42 km, vous en rêvez ? Encore faut-il s’y préparer convenablement pour vivre au mieux cette expérience et éviter les risques de blessure. Même si vous êtes un runner régulier, une course aussi longue et intense ne s’improvise pas. Les conseils du Dr Jean-Claude Verdier, cardiologue.

