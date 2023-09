Faire l’amour dans les toilettes peut représenter un fantasme très excitant chez certains tandis qu’il peut chez d’autres, exprimer un dégoût. Pourquoi s’y lancer et comment le faire ? Quels sont les risques à prendre en compte ? Le point avec Emmanuel Faure, sexothérapeute et psychothérapeute de couple et individuel.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...