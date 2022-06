HPI : qui sont ces personnes à haut potentiel intellectuel ?

Autrefois appelées surdouées, les personnes à Haut Potentiel ne représenteraient que 2% de la population totale. Ce diagnostic très à la mode - en particulier depuis la diffusion de la série HPI sur TF1 qui bat des records d'audience - fait l'objet de nombreux mythes et croyances. Super-intelligents ? Super-doués ? Super-émotifs ? Qui sont réellement ces personnes HPI et à quoi sont-elles reconnaissables ? Les réponses de Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne et auteure du livre "Hyperse...



Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/hp...