Les pommes sont de ces fruits qui font généralement l'unanimité. Croquantes, peu caloriques et rassasiantes, elles sont très intéressantes d'un point de vue nutritionnel. Mais favorisent-elles vraiment le sommeil, comme on l'entend de plus en plus souvent ? Réponse de Florence Thorez, diététicienne-nutritionniste.

