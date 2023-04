Vous venez de constater des traces de sang, voire un écoulement au niveau de votre oreille ? Ce symptôme pour le moins inquiétant est le plus souvent lié à un traumatisme. Mais il peut aussi être dû à une infection, ou à la présence d’une tumeur. Causes, facteurs de risque, diagnostic et prise en charge… On fait le point.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...