Des taches d’humidité d’apparence inoffensive sur nos murs et nos planchers peuvent libérer des spores très nocives pour les poumons. Non traitée, la moisissure est potentiellement responsable d’allergies, de maladies respiratoires, d’infections pulmonaires, d’asthme et de toux. Le point avec une allergologue.

