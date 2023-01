La sinusite, comme son nom l'indique, désigne une inflammation des sinus de la face. Elle peut être virale ou bactérienne, et atteint le plus souvent les sinus maxillaires. Quand parle-t-on de sinusite aiguë ? Quels symptômes doivent alerter et comment la prendre ne charge ? Le point.

