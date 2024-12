Le syndrome de répétition est un des éléments cliniques spécifiques de la névrose traumatique. Il se manifeste, notamment, par des reviviscences diurnes et nocturnes de l’événement traumatique. Explications avec Sofia Chraïbi, docteur en psychologie clinique et psychopathologie et psychanalyste.

