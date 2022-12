La dépression est un trouble psychique de plus en plus fréquent. Comment savoir si on souffre d'un état dépressif ? Antidépresseurs, psychothérapies… comment le prendre en charge ? Réponses dans le nouvel épisode d'Hypercondriaque, le podcast prévention de Santé Magazine. Aline Perraudin reçoit le Dr Jérôme Palazzolo, psychiatre et psychothérapeute.

