Le citron est un allié souvent méconnu contre la fatigue, les toxines et les kilos en trop, un vrai plus pendant l'hiver. Petit mais costaud, il booste la digestion, limite le stockage et favorise l’élimination. Voici comment optimiser le potentiel de cet agrume et l’intégrer à une alimentation de saison pour se purifier et s’alléger.

