65 % des Français sont stressés, principalement à cause de leur travail et des problèmes d’argent. L’homéopathie est une solution adaptée en première intention et sans effets indésirables. Ignatia Amara, Gelsemium, Arsenicum Album… Quels sont les remèdes homéopathiques incontournables pour lutter contre le stress et l’anxiété ?

