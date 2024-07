La saison des haricots verts est courte : de juillet à septembre. Pour profiter toute l’année de leurs qualités nutritionnelles, il est possible de les congeler maison en prenant quelques précautions. Explications et conseils d’Elizabeth Bouton, directrice qualité et développement durable chez Picard.

