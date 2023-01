Votre toux persiste depuis plus de huit semaines ? Alors il s'agit bel et bien d'une toux "chronique". Plusieurs maladies sous-jacentes peuvent en être à l'origine. Quelles sont-elles ? Et surtout, comment soulager cette toux persistante qui affecte notre santé, mais aussi notre vie professionnelle et sociale ?

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...