La déchirure musculaire intercostale peut avoir diverses causes. Comment ne pas la confondre avec une crampe intercostale ? Comment la traiter ? Réponses du Dr Patrick Bacquaert, médecin du sport, vice-président et médecin-chef de l’IRBMS (Institut de Recherche du Bien-être, de la Médecine et du Sport Santé).

