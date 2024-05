Bornes et ceintures anti-moustiques, pièges pondoirs… Nous trouvons ces pièges de haute technologie dans de plus en plus de lieux publics comme les restaurants, les hôtels de luxes mais aussi chez des particuliers… Mais que valent vraiment ces produits ? Sont-ils efficaces ? La réponse.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/sante-environne...