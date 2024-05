En cas de sinusite, seulement un sinus ou des quatre groupes de sinus sont touchés. Mais lorsque c’est l’ensemble des sinus de la tête est infecté, on parle alors de pansinusite. Les causes et les traitements sont variés, mais quelques gestes peuvent aider à réduire les risques de transmission. Voici lesquels.

