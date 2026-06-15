Une comédie sur la charge mentale des femmes

La comédie Charge mentale, sauve qui peut ! sera jouée vendredi 19 juin, à 21 h, au théâtre de la Foucotte, à Nancy.
Écrite par Flore Fauchille, la pièce aborde les défis des femmes d’aujourd’hui avec humour et autodérision. Sur scène, un duo de comédiennes donne la parole à Ella, présentée comme l’unique descendante d’Ève, dans le cadre d’une interview fictive. Le personnage raconte son histoire et des anecdotes de vie autour de la charge mentale.
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2026/06/15/une-comedie-sur-la-charge-mentale-des-femmes
Écrite par Flore Fauchille, la pièce aborde les défis des femmes d’aujourd’hui avec humour et autodérision. Sur scène, un duo de comédiennes donne la parole à Ella, présentée comme l’unique descendante d’Ève, dans le cadre d’une interview fictive. Le personnage raconte son histoire et des anecdotes de vie autour de la charge mentale.
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