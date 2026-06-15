Politique - 15/06/2026

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Ebola : en RDC, « la maladie progresse plus rapidement que la réponse », s’inquiète MSF, déplorant de « dangereuses lacunes »

Economie - 12/06/2026

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La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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International - 15/06/2026

Réouverture du détroit d'Ormuz, cessez-le-feu, négociations à venir… Ce que l'on sait de l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran

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Une comédie sur la charge mentale des femmes



La comédie Charge mentale, sauve qui peut ! sera jouée vendredi 19 juin, à 21 h, au théâtre de la Foucotte, à Nancy.

Écrite par Flore Fauchille, la pièce aborde les défis des femmes d’aujourd’hui avec humour et autodérision. Sur scène, un duo de comédiennes donne la parole à Ella, présentée comme l’unique descendante d’Ève, dans le cadre d’une interview fictive. Le personnage raconte son histoire et des anecdotes de vie autour de la charge mentale.

https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2026/06/15/une-comedie-sur-la-charge-mentale-des-femmes

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