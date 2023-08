Dans la famille des acrobatiques, voilà une position sexuelle qui allie souplesse et sensations fortes : la brouette thaïlandaise. Comment la réaliser ? Quels sont ses risques et contre-indications ? Le point avec Sébastien Garnero, sexologue et docteur en psychologie.

